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Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur Sürücülere Zorluk Çektiriyor

Bolu Dağı'nda Sis ve Yağmur Sürücülere Zorluk Çektiriyor
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Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. D-100 karayolundaki sürücüler, takip mesafelerini koruma ve hız yapmama konusunda uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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