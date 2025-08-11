Bolu Dağı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Otoparka Daldı

Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki bir işletmenin otoparkına daldı. Park halindeki araca çarpan otomobilin neden olduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir işletmenin otoparkına girdi. Park halinde bulunan bir araca çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kontrolden çıkarak hızla otoparka girdiği ve park halindeki araca çarpma anı saniye saniye yer aldı. - BOLU