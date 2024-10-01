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Bolu Dağı'nda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

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Bolu Dağı D-100 kara yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı

BOLU - Bolu Dağı D-100 kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ahmet Şahin yönetimindeki 81 EK 930 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyer ve aracın ön kısmında hasar meydana geldi. Diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü Ahmet Şahin'in sağlık kontrolü yapıldı.

Kazadan yara almadan kurtulduğunu belirlenen Ahmet Şahin, "Araç bir anda kaymaya başladı, bir daha toparlanmadı. Çok şükür yaralanmadık" dedi.

Öte yandan, bölgede sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler bölgede kontrollü şekilde yolculuklarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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