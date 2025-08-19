Bolu Dağı'nda Freni Boşalan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

Bolu Dağı'nda Freni Boşalan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı
Bolu Dağı'nda park halindeki bir minibüs, frenlerinin boşalması sonucu 30 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada bir kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nda park halindeki minibüs, frenlerinin boşalması sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manzarayı izlemek için boşluk alana park edilen Faruk Karaduman'a ait 34 GDH 811 plakalı minibüs, frenlerinin boşalması sonucu aniden hareket ederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan Faruk Karaduman yaralandı. Yaralı şahıs jandarma ve polis ekiplerince uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

