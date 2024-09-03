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Bolu Dağı'nda Emniyet Şeridi İşgaline Vatandaş Tepkisi

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde emniyet şeridini işgal eden sürücülere vatandaş tepki gösterdi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde emniyet şeridini işgal eden sürücülere vatandaş tepki gösterdi.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 Karayolu'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tünel kapanmadan önce D-100 Karayolu'nu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı. D-100'deki artan araç yoğunluğu sebebiyle Bolu Dağı çile yolu oldu. Sürücülerin saatlerce beklediği yolda, uyanık sürücüler ise emniyet şeridini işgal ederek trafikten sıyrılmayı hedefledi. Emniyet şeridini kullanan sürücüleri cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş araçların plakalarını çekerek ceza yazılmasını istedi. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 30 saniyede 15'e yakın araç emniyet şeridini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu D-100 Karayolu 3-sayfa Ulaşım trafik Güncel bolu

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