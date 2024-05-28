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Bolu Dağı'nda çıkan yangında evde hasar meydana geldi

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Bolu Dağı mevkiinde bulunan Elmalık köyünde iki katlı beton evin üst katında çıkan yangın, üst kat ve çatıda hasara neden oldu. Yangın, saat 18.30 sıralarında Elmalık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut P.'ye ait iki katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği yangını fark eden köydeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, çatıyı ve evin üst katını saran alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst kat ve çatı büyük çapta hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı mevkiinde bulunan Elmalık köyünde iki katlı beton evin üst katında çıkan yangın, üst kat ve çatıda hasara neden oldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Elmalık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut P.'ye ait iki katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sıçradı. Yoğun dumanların yükseldiği yangını fark eden köydeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, çatıyı ve evin üst katını saran alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında üst kat ve çatı büyük çapta hasar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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