Bolu Dağı Geçişinde Zincirleme Kaza: TEM Otoyolu Ulaşıma Kapandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza sonucu ulaşıma kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. - BOLU