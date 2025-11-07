Bolu'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otobüs, tır ve panelvanın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında 2. Viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden F.K. idaresindeki 80 DB 789 plakalı tır, C.A. yönetimindeki 44 AHG 684 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Aynı istikamette seyreden A.Y. hakimiyetindeki 34 GZK 273 plakalı panelvan da kazaya karıştı. Meydana gelen kazada panelvan otoyolda devrildi. Yan yatan araç içerisindeki sürücü A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU