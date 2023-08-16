Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bolu'da yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 35,55 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yolculardan M.D'nin (20) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 35,55 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - 3. Sayfa