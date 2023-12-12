Bolu'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde yapılan uygulamaya narkotik köpeği destek verdi. Durdurulan yolcu otobüslerinde çeşitli aramalar yapıldı. İstanbul giden ve durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği, nar kasalarına tepki verdi. Ekipler tarafından yapılan aramada nar kasalarının içerisinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - BOLU