Bolu'da Yolcu Otobüsünde Skunk Madde Yakalandı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde iki kadın yolcunun üzerinde ve eşyalarında 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli aramalar gerçekleştirildi. Araçta bulunan iki yolcunun eşyalarına gelince tepki veren narkotik köpeğinin işaret ettiği noktayı ekipler detaylı bir şekilde aradı. Yolcunun eşyalarında yapılan aramalar neticesinde 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU