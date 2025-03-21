Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur

Özel'in çağrısı sonrası Bahçeli'den çok sert sözler: Partinde otur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum

Erdoğan sinyali verdi! Resmi bayramlara bir yenisi daha ekleniyor
İstanbul'da Nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yakıp üzerinden atladı
İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı yükseldi

Bolu'da Yolcu Otobüsünde Skunk Madde Yakalandı

Bolu'da Yolcu Otobüsünde Skunk Madde Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirdi. İki kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde iki kadın yolcunun üzerinde ve eşyalarında 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüslerine yönelik Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği destekli aramalar gerçekleştirildi. Araçta bulunan iki yolcunun eşyalarına gelince tepki veren narkotik köpeğinin işaret ettiği noktayı ekipler detaylı bir şekilde aradı. Yolcunun eşyalarında yapılan aramalar neticesinde 2 kilo 264 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title