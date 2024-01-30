Bolu'da Yolcu Otobüsünde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri durdurdukları bir yolcu otobüsünde bir şahsın eşyaları arasında bulunan bebek maması kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 64 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yolcuların eşyalarında narkotik köpeği destekli arama yapıldı. Narkotik köpeğinin bir çuvala tepki vermesi üzerine jandarma ekipleri çuval içerisindeki eşyalarda arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada, bebek maması kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 64 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. - BOLU