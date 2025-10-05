Haberler

Bolu'da Yolcu Otobüsünde 430 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bolu'da Yolcu Otobüsünde 430 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bolu'da jandarma, durdurduğu yolcu otobüsünde 430 paket bandrolsüz kaçak sigara buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 430 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara taşındığı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 430 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
