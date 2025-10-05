Bolu'da Yolcu Otobüsünde 430 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara taşındığı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 430 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa