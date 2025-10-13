Bolu'da Yolcu Otobüsünde 1.650 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, bin 650 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara taşındığı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada bin 650 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU