Bolu'da Yol Kontrolü: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan şüpheli araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram kubar esrar ve 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU