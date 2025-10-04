Haberler

Bolu'da Yol Kontrolü: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi


Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında durdurulan bir araçta 5 gram sentetik kannabinoid, 3 gram kubar esrar ve 102 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan şüpheli araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram kubar esrar ve 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
