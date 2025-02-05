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Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu

Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, yolun trafiğe açılmadan önce kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğun kar yağışı sebebiyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 9 araç zincirleme trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, karayolları ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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