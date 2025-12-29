Bolu'da 486 köy yolundan 263'ü ulaşıma kapandı: 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 486 köy yolundan 263 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı merkezi noktalarda 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi buldu.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi. Valilikten paylaşılan verilere göre, il genelindeki toplam 486 köy yolundan 263'ü kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşımın aksamaması ve yolların güvenle açılması için sahada yoğun mesai harcayan ekiplerin 73 iş makinesi ve 119 personel ile çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, güvenliğimizi riske atmayalım. Trafiğe çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın ise araçlarında zincir, çekme halatı bulundurmalarını ve trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyoruz." - BOLU