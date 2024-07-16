Bolu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 5 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde otlatılan küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 5 hayvan telef oldu.

Olay, Ahmetbeyler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 250 küçükbaş hayvanını otlatmaya çıkaran Soner Gülek, yağmurun başlamasıyla birlikte ağaç dibine sığındı. Yağmurun şiddetlenmesiyle hayvanların sığındığı bölgeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, 10'u yaralandı.

Göynük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından zarar tespiti yapılması için çalışma başlatıldı. - BOLU