Bolu'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıkılaşta
Bolu'da çarşı ve mahalle bekçileri, yılbaşı öncesi güvenlik önlemlerini artırarak, şehrin en işlek caddesinde kimlik sorgulamaları gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin denetimlerinin yılbaşına kadar devam edeceği belirtildi.
Bolu'da çarşı ve mahalle bekçileri, şehrin en işlek caddesinde yılbaşı öncesinde gece denetimlerini sıkılaştırdı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, yılbaşı öncesinde kentin birçok noktasında faaliyetlerini artırdı. Şehrin en işlek caddesinde özellikle aranması bulunan şahıslara yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bekçilerin ve polis ekiplerinin yılbaşına kadar tüm şehirde denetimlerini sıkılaştıracağı öğrenildi. - BOLU