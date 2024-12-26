Bolu'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıkılaşta

Bolu'da çarşı ve mahalle bekçileri, şehrin en işlek caddesinde yılbaşı öncesinde gece denetimlerini sıkılaştırdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, yılbaşı öncesinde kentin birçok noktasında faaliyetlerini artırdı. Şehrin en işlek caddesinde özellikle aranması bulunan şahıslara yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bekçilerin ve polis ekiplerinin yılbaşına kadar tüm şehirde denetimlerini sıkılaştıracağı öğrenildi. - BOLU