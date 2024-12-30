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Bolu'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek ve Gıda İşletmeleri Denetlendi

Bolu'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek ve Gıda İşletmeleri Denetlendi
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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi alkollü içecek satışı ve gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. İlgili birim, vatandaşları güvenilir gıda tüketimi konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Bolu'da yılbaşı öncesi alkollü içecek satışı yapılan ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Gıda Kontrol görevlileri, yılbaşı öncesi üretim ve toplu tüketim yerleri ile alkollü içecek satışı yapılan işletmeler, alkol servisi yapılan restoran ve otel mutfaklarında denetimler yaptı. Müdürlüğün konuya ilişkin açıklamasında, "Alkollü içecek satışı yapılan işletmeler ve servisi yapılan restoranlar ile otellerin mutfaklarına yönelik denetimlere hız verilmiştir. Özellikle bu dönemde üretimi ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, şekerleme, pastacılık ürünleri, kanatlı eti gibi gıda sektörlerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimler hız kesmeden devam etmektedir. Vatandaşlarımızın son yıllardaki artan bilinçli gıda tüketimi ve güvenilir gıda konusundaki hassasiyetine binaen karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk halinde 'Alo Gıda 174' hattını arayıp şikayet oluşturmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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