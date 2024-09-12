Bolu'da Yem Yüklü Tır Yol Kenarına Devrildi

Bolu'da virajı alamayan yem yüklü tır, dorsesiyle beraber yol kenarına devrildi.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi sınırları içerisinde Akyazı-Taşkesti kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri K. yönetimindeki 54 YZ 037 plakalı dorsesinde yem yüklü tır, Karacasu köyü yakınlarında virajı dönemedi. Virajı dönemeyen tır, yol kenarına devrildi. Devrilen tırın dorsesinde bulunan yemler etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza geçiren sürücünün ayakta tedavisi yapıldı. Devrilen tır, vinç yardımıyla kurtarıldı. - BOLU