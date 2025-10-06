Haberler

Bolu'da Yaya Geçidinde Kaza: Kız Çocuğu Yaralandı

Bolu'da Yaya Geçidinde Kaza: Kız Çocuğu Yaralandı
Bolu'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kız çocuğuna hafif ticari aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çocuk kazadan sonra kısa süreli şok yaşadı, ancak sağlık durumu iyi.

Bolu'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde İzzet Baysal Devlet Hastanesi bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun öğle arasında bir kız öğrenci, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk kısa süreli şok yaşarken, sonra kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kaza bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden karşıya geçen küçük kıza aracın çarptığı, kızın koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

