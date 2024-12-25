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Bolu'da Yaya Geçidinde Kavga: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Bolu'da Yaya Geçidinde Kavga: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu
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Bolu'da yaya geçidinde eşi ve bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu'da yaya geçidinde eşi ve bebek arabasıyla birlikte karşıya geçen bir kişi, bir otomobil sürücüsü ile tartıştı. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Borazanlar Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş eşi ve bebek arabasıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidine hızlı geldiği iddia edilen bir otomobil sürücüsü ile yaya geçidindeki vatandaş tartıştı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Akşam saatlerinde trafik akışını durduran kavga nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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