Bolu'da Yaşlı Kadın Banyoda Baygın Bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince evine girilen yaşlı kadın, banyoda baygın halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde dairede yalnız yaşayan 80'li yaşlardaki S.A.'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4'üncü kattaki dairenin kapısının içeriden kilitli olması ve yaşlı kadının kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan içeri girdi.

Eve giren ekipler, yaşlı kadını banyoda yerde baygın halde buldu. Kapının açılmasının ardından daireye giren sağlık görevlileri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

S.A.'nın banyoda ayağı kayarak düştüğü ve uzun süre yerden kalkamadığı için telefonlara ve kapıya cevap veremediği anlaşıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU