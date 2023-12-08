Bolu'da yaşlı çift uykuda yakalandıkları yangından son anda kurtuldu

Bolu'nun merkez ilçesine bağlı köyde evde çıkan yangına uykuda yakalanan yaşlı çift, faciadan son anda kurtuldu. Yangını fark eden yaşlı çift, evden kaçarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, sabaha karşı merkez ilçesine bağlı Muratlar Köyü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 64 yaşındaki Rasim Evren'e ait evde yangın çıktı. O esnada evde uyuyan yaşlı karıkoca, durumu fark ederek evden çıktı. Durumu fark eden komşular yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı karıkocanın durumu fark ederek evden zamanında çıkması büyük faciayı önledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU