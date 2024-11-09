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Bolu'da Yangın Paniği: İtfaiye ve Vatandaşlar Zamanında Müdahale Etti

Bolu'da Yangın Paniği: İtfaiye ve Vatandaşlar Zamanında Müdahale Etti
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Bolu'da bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, çatıda hasara yol açtı.

Bolu'da baca sistemlerinin yapıldığı bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ve itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Aktaş Mahallesi Nazlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baca sistemlerinin yapıldığı iş yerinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bacayı ve çatıyı tutuşturdu. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseldi. Yangın çıktığı fark eden işyeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yürütüldü. Kazan dairesinin çatısında hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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