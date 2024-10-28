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Bolu'da Yangın: Ev ve Depo Alev Alev Yandı

Bolu'da Yangın: Ev ve Depo Alev Alev Yandı
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Bolu'nun Sultanbey köyünde çıkan yangın, bir ev, samanlık, odunluk ve depoyu kül etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolu'nın Sultanbey köyünde çıkan yangında ev, samanlık, odunluk ve depo kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Sultanbey köyünde Nazmi Y. ve Hüseyin Y.'e ait odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birbirine bitişik halde bulunan ev, samanlık ve depoya da sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, SEDAŞ ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken, SEDAŞ ekipleri mahallenin elektriğini kontrollü bir şekilde kesti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında samanlık, odunluk ve depo küle dönerken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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