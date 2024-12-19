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Bolu'da Yangın: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

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Bolu'nun Mesciçele köyünde çıkan yangında ahır ve samanlık küle döndü. 20 büyükbaş hayvandan 17'si kurtarılırken, 3'ü telef oldu. Yangının sebebi araştırılıyor.

Samanlık ve ahır küle döndü: 3 büyükbaş telef oldu, 17'si kurtarıldı

BOLU - Bolu'da Mesciçele köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ahır ve samanlık küle döndü. Ahır içerisinde bulunan 20 büyükbaş hayvanın 17'si yangından kurtarılırken, 3'ü telef oldu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Mesciçele köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Ahırın yanında bulunan samanlığa alevler sıçradı. Köydeki vatandaşlar yangını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahır içerisinde bulunan 20 hayvan için vatandaşlar seferber oldu. 17 ineğin vatandaşların yardımıyla kurtulduğu yangında 3 inek telef oldu. Yangın ahır ve samanlığın tamamını sardı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ahır ve samanlık küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Yangın: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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