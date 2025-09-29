Bolu'da Yağmur Sebebiyle Otomobil ile Karavan Çarpıştı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil ve karavan çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı, ancak hastaneye gitmeyi reddetti.
Kaza, Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkili olduğu bölgede Nallıhan istikametinden Akyazı yönüne ilerleyen M.D. yönetimindeki 34 EUB 367 plakalı karavan, karşı yönden gelen B.D. idaresindeki 07 ABC 209 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, hastaneye gitmek istemedi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa