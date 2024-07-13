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Bolu'da yağışlı havada meydana gelen kazada 4 araç zarar gördü

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Bolu'da Kılıçarslan Mahallesi'nde yağışlı havada kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada bir vatandaş yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da Kılıçarslan Mahallesi'nde yağışlı havada kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Meydana gelen kazada park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde yolcu konumunda oturan vatandaş yaralandı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi'nde Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden Bilal K. idaresindeki 34 BLL 334 plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı. Otomobilin çarptığı 14 ACV 173 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice S. meydana gelen kazada yaralandı. Kaza nedeniyle 5 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise bulvar üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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