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Bolu'da Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Uçtu

Bolu'da Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Uçtu
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Bolu'da yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuruçay Mahallesi Şair Dertli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden 14 AB 244 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarlaya uçan araçta büyük çapta hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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