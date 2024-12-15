Üye Girişi
Haberler
Hafız Esad'ın heykeli Emevi Meydanı'nda sürüklendi
Esad rejiminin en büyük simgesi böyle sürüklendi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Bolu'da Yağışlı Havada Kamyonet Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Bolu'da Yağışlı Havada Kamyonet Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan bir kamyonet, demir elektrik direğine çarptı. Kazada yolcu konumundaki 16 yaşındaki H.A.Ö. hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan kamyonet, demir elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu önünde seyreden T.A. yönetimindeki 14 BL 488 plakalı kamyonet, yağışlı havadan dolaylı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet önce orta refüje atladı, ardından kayarak demir elektrik direğe çarptı. Meydana gelen kazada sürücü T.A. yara almazken, yolcu konumunda bulunan H.A.Ö. (16) hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.A.Ö. ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazada devrilen elektrik direği SEDAŞ ekipleri tarafından yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle
img

"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
img

Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak

Son Dakika Haberleri

Kocaelispor Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Kocaelispor Esenler Erokspor maçı ne zaman? İsrail ile ticaret durduruldu mu? MAngo'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ? Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi karakterleri kim? Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, öldü mü? Cevat Şakir Kabaağaçlı ne zaman yaşadı? Brighton Crystal Palace CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Brighton Crystal Palace maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.