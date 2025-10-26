Bolu'da Yağışlı Hava Kazayı Son Anda Önledi

Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ışıklı kavşakta iki araç kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bolu'da D-100 kara yolu İl Jandarma Komutanlığı ışıklı kavşağında yağışlı hava nedeniyle dikkatsizlik sonucu kaza tehlikesi yaşandı. Yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobilin önüne, kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan bir panelvan girdi. Sürücü ani manevrayla aracı durdurarak çarpışmadan kıl payı kurtuldu. O anlar aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda otomobilin durmakta zorlandığı ve sürücünün kazayı son anda önlediği görüldü. - BOLU