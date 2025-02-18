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Bolu'da Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Bolu'da Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
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Bolu'da meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan bir minibüs, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametinde seyreden Kadir K. yönetimindeki 06 KJ 481 plakalı minibüs, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki boş alana yan devrildi. Meydana gelen kazada, araçta yolcu konumunda bulunan Hanife K. ve Şükran Ü. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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