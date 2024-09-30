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Bolu'da Yağış Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı: 1 Yaralı

Bolu'da Yağış Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı: 1 Yaralı
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Bolu'da meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü Ramazan S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda Çavuşderesi köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti beldesinden Mudurnu ilçesine seyreden Ramazan S. yönetimindeki 43 AFA 901 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil şarampole devrildi. Yan yatan otomobil içerisinde bulunan sürücü Ramazan S. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Kaza bolu

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