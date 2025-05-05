Bolu'da Yabancı Uyruklu Vatandaşların Evi Yangında Küle Döndü

Bolu'da yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Yangın, öğle saatlerinde Sağlık Mahallesi Gülnur Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle odunluk ve tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların dışarıda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU