Bolu'da Vatandaşın Kahramanlığı: Orman Yangınına Müdahale Etti

Bolu'da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören vatandaş, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle ve daha sonra koşarak ulaşan vatandaş alevleri söndürerek muhtemel orman yangının önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Göynük'ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı. Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Çıkan dumanların bulunduğu bölgeye Recep Aydın ulaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşlık örneği gösteren Recep Aydın'ın kameraya aldığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi. - BOLU