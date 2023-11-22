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Bolu'da Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Bolu'da yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 152,78 gram metamfetamin ele geçirildi.