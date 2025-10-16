Bolu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 94 gram kubar esrar, 28 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU