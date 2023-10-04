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Bolu'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Sahte Savcı Kimliğiyle Yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs, üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı oerasyonda, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.H. yakalandı. Üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimlik kartı ele geçirilen E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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