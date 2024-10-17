Bolu'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İranlıya 22 Yıl Hapis Cezası

Bolu'da geçtiğimiz şubat ayında aracının lastiğinden çıkan 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs karar duruşmasında, aracına başka kişiler tarafından paketli halde konulan uyuşturucu maddelerin havyar olduğunu zannettiğini söyledi. Mahkeme heyeti tarafından sanığa 22 yıl hapis cezası ve 60 bin lira para cezası verildi.

Olay, 18 şubat tarihinde meydana geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucuya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde şüpheli olarak değerlendirilen bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde narkotik köpeği destekli aramalar yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği aracın sol alt lastiğine tepki verdi. Polis ekipleri aracın lastiklerini sökerek, içine gizlenmiş şekilde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili İran uyruklu Mohammaadrasoil Rashıdı isimli şahıs gözaltına alındı. Mohammaadrasoil Rashıdı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Sanık Mohammaadrasoil Rashıdı hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Rashıdı'nın davası Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

"Yakalandığım araçla Türkiye'ye ilk defa giriş yaptım"

Olaydan iki gün önce İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığını dile getiren Rashıdı,"16 Şubat'ta İran'dan Türkiye'ye eşim ve iki çocuğum ile beraber geldik. İran ülkesinde kamyonculuk yaparak geçimimi sağlıyorum. Yakalandığım araçla Türkiye'ye ilk defa giriş yaptım. Daha önce İran'dan Rauf isimli arkadaşım ile birlikte İstanbul'daki Mila isimli İran vatandaşı şahsı ziyaret için gelmiştik. Bildiğim kadarıyla Mila isimli şahıs uyuşturucu madde sattığını duymuştum. Mila'nın İstanbul'da üç farklı ikamet adresi olduğunu biliyorum. Mila ile İstanbul'da buluştuğumuzda bana ticaret yaptığını kamyon alarak aracında şoförlük yapabileceğimi, İstanbul ilinden aldıkları kıyafetleri İran ülkesindeki Ahvaz şehrine götüreceğini oradan da kendisinin istediği ürünleri İstanbul'a getireceğini söyledi. Bende teklifini kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"Ben havyarın pahalı olduğunu düşündüğüm için kendilerinden şüphelenmedim"

Metamfetamin maddesinin havyar olduğunu zannettiğini sandığını ifade eden Rashıdı, "Yakalanmadan önce Mila ile görüştüğümde bana sözleşme yapmak için İstanbul'a gelmem gerektiğini söyledi. Bende bundan dolayı sözleşme yapmak amacıyla Türkiye'ye giriş yaptım. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Rauf'un kullanmış olduğu cep telefonu üzerinden Rauf ve Mila ile görüştüm. İkisi bana Türkiye sınırını geçtikten sonra İstanbul'a getirilmek üzere aracıma havyar yükleneceğini yolda çevirme olursa Türk polisinin para cezası yazabileceğini eğer ceza yazılırsa parayı kendilerinin ödeyeceğini söylediler. Türkiye'de bir kamyondan tanımadığım şahıslar tarafından aracımın lastiklerine havyar olarak zannettiğim uyuşturucu maddeleri yüklediler. Bu iş için bana Rauf ve Mila 100 bin TL teklif etmişlerdi. Ben havyarın pahalı olduğunu düşündüğüm için kendilerinden şüphelenmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından Rashıdı'nın, 22 yıl hapis cezası ve 60 bin lira para cezası almasına karar verildi. - BOLU