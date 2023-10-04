Bolu'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Hükümlü Sahte Savcı Kimliğiyle Yakalandı

Bolu'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte savcı kimliğiyle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan E.H. isimli şahıs yakalandı. Üzerinden sahte cumhuriyet savcısı kimliği çıkan şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

Bolu'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte savcı kimliğiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.H. (47) yakalandı.

Üzerinden sahte cumhuriyet savcısı kimliği çıkan E.H, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.