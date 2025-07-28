Bolu'da Uyuşturucu, Tefecilik ve Dolandırıcılık Suçluları Yakalandı

Bolu'da uyuşturucu, tefecilik, dolandırıcılık ve tehdit suçlarından aranmaları bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerce son bir haftada yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y., tefecilik suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K., banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (21 adet suç kaydı) suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.K., kendi kullanımı için kenevir ekimi yapmak suçundan hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., tehdit suçundan hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı. Gözaltına alınan M.A.Y., Ş.K., E.K.,N.A. ve E.D işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BOLU