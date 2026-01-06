Haberler

Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda metamfetamin, kokain ve sentetik malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda metamfetamin, kokain maddesi ve sentetik malzeme ele geçirildi.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda; 0,93 gram metamfetamin maddesi, 4,53 gram kokain maddesi ve 2 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Öte yandan, Emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
