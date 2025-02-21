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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı, 2 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Bolu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 10 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettiği 10 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Ayrıca yapılan operasyonlarda 37 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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