Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir aracın dingillerine gizlenmiş halde 7 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İranlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 7 Ekim'de şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın arka dingillerinde demir bölmelere gizlenmiş halde 7 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu P.S.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BOLU