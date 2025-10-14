Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında şüpheli hareketlerde bulunan iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 146 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 18 adet sentetik ecza hapı ve 200 mililitre aseton ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa