Haberler

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları iki araçta uyuşturucu maddeler ele geçirdi. 146 gram sentetik kannabinoid ve 18 adet sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu iki araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında şüpheli hareketlerde bulunan iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 146 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 18 adet sentetik ecza hapı ve 200 mililitre aseton ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.