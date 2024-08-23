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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Bolu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı yapılan 2 adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı yapılan 2 adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalat yeri olarak değerlendirilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde, 1 bin 750 adet LSD kağıdı, 938,30 gram gelen Psilosin içerikli sihirli mantar, uyuşturucu sihirli mantar yetiştirmede kullanılan çok sayıda cam kavanoz, plastik kutu, boş kapsül, toprak ve çeşitli toz maddeler, 25 adet şeffaf kapsül içerisinde sihirli mantar, 64 adet tabanca fişeği, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1,85 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa bolu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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