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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Bolu'da yapılan operasyonlarda, 35,43 gram skunk maddesi, 48 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 13 bin 50 lira ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da 3 şahsın ikametine yapılan operasyonlarda, 35,43 gram skunk maddesi, 48 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 13 bin 50 lira ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlemesi için çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından şüpheli olan 3 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 35,43 gram skunk maddesi, 48 adet uyuşturucu hap, 4 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 50 lira, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen farklı ebatlarda kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ç., isimli şahıs gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten S.Ç., sevk edildiği mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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