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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Tutuklama
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Bolu'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bolu'da düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde bir haftalık süreçte uyuşturucuya yönelik 4 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 0.75 gram tütünle karışık esrar, 205.5 gram kokain, 213.60 gram skunk ve bir adet LSD ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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